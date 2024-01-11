На лидера «Левого фронта» завели уголовное дело об оправдании терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Удальцов

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили против координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Виолетту Волкову. Она рассказала, что в квартире Удальцова прошел обыск.

В четверг утром у Удальцова был проведен обыск, изъяли электронные носители и гаджеты. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Его увезли на допрос в Следственный комитет, — сказала Волкова.

Адвокат отметила, что ей пока неизвестно, предъявлено ли Удальцову обвинение. Она также не уведомлена о том, с чем связано уголовное дело.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ после попытки координатора «Левого фронта» развернуть флаг с изображением Иосифа Сталина на Красной площади. По словам самого Удальцова, данное мероприятие было посвящено дню рождения экс-главы правительства СССР. Он добавил, что участвовал в согласованной акции наравне с депутатами КПРФ.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков. Его приговорили к 4,5 года колонии, он свою вину не признал. Координатор «Левого фронта» вышел на свободу в августе 2017 года.