Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату, обжаловала приговор в кассационной инстанции, пишет ТАСС. Адвокат Денис Балуев сообщил, что защита настаивает на отмене решения апелляции и оправдании подзащитного.

Иванов был признан виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Первый апелляционный суд ранее подтвердил законность приговора. Теперь защита обратилась во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Мы обратились во Второй кассационный суд общей юрисдикции с просьбой отменить решение Первого апелляционного суда, который признал приговор в том числе в отношении Тимура Вадимовича законным. Также мы просим кассацию направить обратно в апелляционную инстанцию материалы дела и принять новое решение — оправдать нашего подзащитного, — сказал собеседник агентства.

Дата заседания в кассации пока не назначена. Суд также взыскал с Иванова более 3,9 млрд рублей в счет возмещения ущерба. Вместе с ним по делу проходили другие фигуранты, включая экс-владельца «Интеркоммерца» Георгия Беджамова и бывшего гендиректора компании «Оборонлогистика» Андрея Антонова.

Ранее Иванов попросил суд отправить его в зону проведения специальной военной операции. По его словам, таким образом будут «осуществлены его права».

