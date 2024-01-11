В КПРФ отреагировали на допрос Сергея Удальцова Пресс-секретарь КПРФ Ющенко заявил, что юристы занимаются делом Удальцова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юридическая служба КПРФ проясняет ситуацию вокруг политического деятеля Сергея Удальцова, заявил NEWS.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Он отметил, что «Левый фронт», которым руководит Удальцов, всегда согласовывал свои действия со штабом протестных действий.

Пока ничего неизвестно, что там. Но обыски прошли, [Удальцов] вроде задержан. Юристы занимаются, наша юридическая служба выясняет ситуацию. Он входит в штаб «Левого фронта», все его действия скоординированы со штабом протестных действий. Какие именно ему предъявлены претензии, пока информации нет, — добавил Ющенко.

Ранее уже сообщалось, что в отношении Удальцова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Адвокат Виолетта Волкова рассказала, что в квартире деятеля прошел обыск.

По словам юриста, ей пока неизвестно, предъявлено ли Удальцову обвинение. Она также не уведомлена о том, с чем связано уголовное дело.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ после попытки координатора «Левого фронта» развернуть флаг с изображением Иосифа Сталина на Красной площади. По словам самого Удальцова, данное мероприятие было посвящено дню рождения экс-главы правительства СССР. Он добавил, что участвовал в согласованной акции наравне с депутатами КПРФ.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков. Его приговорили к 4,5 года колонии, он свою вину не признал. Координатор «Левого фронта» вышел на свободу в августе 2017 года.