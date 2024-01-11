Сотрудники СК задержали Удальцова по делу об оправдании терроризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма, сообщила его адвокат Виолетта Волкова, передает ТАСС. Ранее Удальцова доставили на допрос. В его квартире прошел обыск.

СК задержал Удальцова в порядке 92 статьи УПК, составив соответствующий протокол. Он подозреваемый по делу, возбужденному по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), — сказала Волкова.

Адвокат отметила, что, вероятно, в пятницу, 12 января, Басманный суд изберет Удальцову меру пресечения. Если оппозиционера признают виновным, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Волкова рассказала, что обыск в квартире координатора «Левого фронта» был проведен корректно. Она добавила, что на Удальцова завели дело об оправдании терроризма из-за публикаций в Сети. В ходе осмотра квартиры следователи изъяли цифровые носители.

В декабре 2023 года Удальцова задержали на Красной площади. Он участвовал в акции, которая была посвящена дню рождения Иосифа Сталина. По словам активиста, его доставили в ОВД «Китай-город», а мероприятие продолжилось без него. Позднее Удальцова приговорили к 40 часам обязательных работ по решению Тверского суда Москвы.