Мама-панда начала выводить малютку Катюшу в большой вольер Московский зоопарк временно закроет павильон «Фауна Китая» из-за прогулок панд

Фото: t.me/svetlanaakulova1

В Московском зоопарке временно закроют для посетителей павильон «Фауна Китая» ради маленькой панды Катюши, сообщила пресс-служба учреждения. Это связано с тем, что мама-панда выводит детеныша в большой вольер и им необходимо обеспечить полный покой.

С 12 января павильон «Фауна Китая» временно закрыт для посетителей. Это связано с тем, что мама-панда начинает выводить малышку в большой вольер. Необходимо обеспечить пандам полный покой, — говорится в сообщении.

Сроки закрытия павильона не уточняются. При этом папа-панда Жуи продолжает выходить на прогулки. Посетители зоопарка могут посмотреть на него в уличном вольере.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала новое видео, на котором панда Катюша обнимается с мамой. На кадрах самка по имени Диндин пытается умыть детеныша, но тот периодически выскальзывает из лап. На видео также видно, как малютка-панда грызет стебель бамбука.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в голосовании за имя для маленькой панды участвовали 380 тысяч россиян. Из 10 предложенных вариантов изначально лидировали три имени — Мо Мо, Маша и Катюша. Большинством голосов (29%) было выбрано имя Катюша.