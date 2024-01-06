Нежные объятия московской малютки-панды с мамой попали на видео Московский зоопарк опубликовал кадры объятий маленькой панды с мамой

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале опубликовала новое видео, на котором маленькая панда по имени Катюша обнимается с мамой. На кадрах взрослая панда Диндин пытается умыть своего детеныша, но тот периодически выскальзывает из лап. Также директор показала, как малютка-панда грызет стебель бамбука.

Катюше сегодня уже 134 дня. Она уверенно ходит, у нее 20 зубиков, все пробует грызть (бамбук, маму, игрушки), ей все интересно, повторяет за мамой все движения, действия, фокусирует взгляд на новых предметах, будь то шланг, новая пеленка.

Любит играть с мамой, а еще больше с водой. <...> Питается только молоком мамы, Диндин за ней полностью ухаживает, вылизывает как может, кормит, — рассказала Акулова.

Ранее Акулова опубликовала кадры, на которых детеныш панды занимается водными процедурами. На видео заметно, что малютка старательно забирается в ванну и мочит задние лапы. Однако без присмотра маленькая панда не осталась — мама помогла детенышу выбраться и за холку оттащила от ванны. На представленных фотографиях животные обнимаются.

До этого маленькая панда поиграла со своей первой игрушкой. Она обнюхала и попыталась поиграть с тканевой плетеной игрушкой, однако вскоре переключилась на листья бамбука.