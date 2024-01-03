Россияне выбрали имя малышке-панде из Московского зоопарка Собянин: малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей

Фото: t.me/blogsobyanin

Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в Telegram. По его словам, в голосовании приняли участие более 380 тысяч человек.

С каждым днем малышка становится более крупной, сильной и активной: смотрит, изучает все вокруг, принюхивается к запахам, — отметил он.

2 января в Сети появились кадры водных процедур детеныша панды, родившегося в Московском зоопарке. На видео, опубликованном директором учреждения Светланой Акуловой, видно, как малютка пытается забраться в ванну и мочит задние лапки.

В конце декабря детеныш панды начал изучать первые игрушки. Зверек понюхал тканевый плетеный предмет и попытался развлечься с ним, однако вскоре переключился на листья бамбука. После этого малышка стала играть с мячиком из каната.

Малышку родила панда Диндин в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов. Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву специальным рейсом из Пекина в конце апреля 2019 года. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.