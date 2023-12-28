У московской малышки-панды появилась первая игрушка Малышка-панда поиграла со своей первой игрушкой в Московском зоопарке

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Малышка-панда из Московского зоопарка поиграла со своей первой игрушкой, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в своем Telegram-канале. По ее словам, мама-панда отпускает своего детеныша на очень короткое время.

Малышка начинает изучать игрушки… каждый день что-то новое… мама отпускает из-под опеки на доли секунд, — написала она.

Маленькая панда уделила несколько секунд внимания своей первой игрушке. Зверек обнюхал и попытался поиграть с тканевой плетеной игрушкой, однако вскоре переключился на листья бамбука. После этого малышка снова вернулась к мячику из каната.

Свои первые шаги детеныш панды, появившийся на свет в августе, сделал 19 декабря. Они дались малышке нелегко. Поначалу панда попыталась приподняться, привстала на лапы, неуверенно сделала первый шаг и упала.

До этого мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что москвичи могут выбрать имя для детеныша панды, проголосовав в приложении «Активный гражданин». Среди вариантов для голосовании есть имена Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Чжен Чжу и другие.