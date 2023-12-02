Москвичи выберут имя для малышки-панды из зоопарка Собянин предложил москвичам выбрать имя детенышу панды из столичного зоопарка

Москвичи могут выбрать имя для детеныша панды из столичного зоопарка, проголосовав в приложении «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Среди вариантов для голосовании есть имена Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Чжен Чжу и другие.

В Московском зоопарке ровно 100 дней назад родилась панда. Это очень доброе и уникальное для России событие. Мы подобрали несколько вариантов имени для малышки, проголосовать за один из них можно на «Активном гражданине», — написал Собянин.

Ранее директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что детеныш панды научился ползать по вольеру. По ее словам, ползание — это важный этап в развитии детеныша, так как теперь панда сможет самостоятельно добраться до мамы в случае необходимости. Первые «шаги» панды были сняты на видео.

Отмечается, что маленькая панда ползает по специально оборудованному вольеру. В нем предусмотрен подогрев полов, а сами полы легко поддаются дезинфекции и санитарной обработке. По словам директора зоопарка, покрытие в вольере обеспечивает панде наилучшее сцепление, благодаря чему ее шаги становятся увереннее с каждым днем.

В конце ноября специалисты Московского зоопарка обнаружили у детеныша панды первые зубы. Зоологи уточнили, что у животного прорезались два нижних клыка. Отмечается, что молочные зубы растут у панд с трех месяцев до полугода. После того как они появятся полностью, детеныш сможет есть бамбук и овощи наравне со взрослыми.