У детеныша панды в Московском зоопарке прорезались зубы

Фото: Пресс-служба зоосада

Специалисты Московского зоопарка обнаружили первые зубы у трехмесячного детеныша панды, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал зоосада. Как уточнили зоологи, прорезались два нижних клыка.

По информации зоопарка, зубы были обнаружены в ходе регулярного осмотра юной панды, которой 24 ноября исполнилось три месяца. По словам зоологов, детеныш развивается согласно всем нормам для панд.

Первые зубы — это два нижних клыка. Молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев и примерно до полугода. Когда они появятся полностью, детеныш понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки, — рассказали в зоопарке.

Специалисты добавили, что молочные зубы у панд полностью сменяются на постоянные примерно к полуторагодовалому возрасту.

Согласно традиции, на сотый день после рождения детеныша панды ему дают имя. Как пояснили в Московском зоопарке, эта дата падает на 2 декабря.

Ранее сообщалось, что маленькая панда, родившаяся у самки Диндин в Московском зоопарке, быстро набирает вес в преддверии зимних холодов. Как заявила руководитель зоопарка Светлана Акулова, маленькая медведица весит уже больше 5 кг, она выросла до 56,1 см, или до 63,2 см с учетом длины хвостика.