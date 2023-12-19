Первые шаги маленькой панды из Московского зоопарка сняли на видео

Фото: t.me/Moscowzoo_official

Маленькая панда из Московского зоопарка совершила свои первые шаги, которые показали на видео, опубликованное пресс-службой зоосада. На кадрах видно, что это далось малышке довольно нелегко.

Поначалу панда попыталась просто приподняться. Малютка привстала на лапы, неуверенно сделала первый шаг, после чего плюхнулась на пол.

В октябре в Московском зоопарке рассказали, что малышка-панда подросла до трех килограммов. За ее здоровьем тщательно следили специалисты. Было опубликовано видео, на котором панде проводили медицинский осмотр.

Детеныш панд Диндин и Жуи появился на свет в конце августа. Это стало первым случаем рождения панды в истории России. Малышка весила около 150 граммов. Родители малышки были переданы Московскому зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву спецрейсом из Пекина в конце апреля 2019 года, на тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.

В ноябре Московский зоопарк показал кадры с малышкой, подросшей до 5 кг. Перед этим гендиректор зоосада Светлана Акулова публиковала видео, на котором мама-панда Диндин играет с детенышем.