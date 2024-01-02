Водные процедуры: появилось видео, как малышка-панда принимает ванну Малышка-панда приняла ванну в Московском зоопарке

Фото: t.me/svetlanaakulova1

В Сети появились кадры водных процедур детеныша панды, родившегося в Московском зоопарке. На видео, опубликованном директором учреждения Светланой Акуловой в Telegram-канале, видно, как малютка пытается забраться в ванну и мочит задние лапки.

Малышку родила панда Диндин в конце августа 2023 года. Ее отцом стал Жуи. Это был первый случай рождения панды в истории России. Детеныш весил около 150 граммов. Родители малютки были переданы столичному зоопарку в рамках международной программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Животных доставили в Москву специальным рейсом из Пекина в конце апреля 2019 года. На тот момент Жуи было 2,5 года, а Диндин — полтора.

19 декабря детеныш панды сделал первые шаги, которые дались ему нелегко. На размещенной пресс-службой зоосада видеозаписи видно, как животное сначала попыталось просто приподняться. Малышка привстала на лапы, неуверенно сделала первый шаг, после чего плюхнулась на пол.

В конце декабря малютка начала изучать первые игрушки. Зверек понюхал тканевый плетеный предмет и попытался развлечься с ним, однако вскоре переключился на листья бамбука. После этого малышка стала играть с мячиком из каната.

Директор зоопарка подчеркнула, что Диндин отпускает детеныша от себя на непродолжительное время. Как и в дикой природе, молодая панда будет жить с мамой до двух лет — до начала взрослой жизни, отметил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что жители столицы могут принять участие в выборе имени для животного, проголосовав в приложении «Активный гражданин». Среди вариантов для голосования есть имена Катюша, Сяо Мо, Мо Мо, Маша, Цзин Дин, Чжен Чжу и другие.

Самые яркие фотографии детеныша панды — в фотогалерее NEWS.ru.