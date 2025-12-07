ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:10

«Удивительная гуманность»: военкор высказался о приговоре по делу «Крокуса»

Военкор Коц назвал приговор задержанному по делу «Крокуса» слишком гуманным

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Назрановский районный суд Ингушетии вынес слишком мягкий приговор Мансуру Точиеву, одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Речь идет о трех годах лишения и штрафе в виде 20 тыс. рублей. Военкор указал, что при задержании у Точиева в доме обнаружили гранату, оружие и боеприпасы.

Удивительную гуманность продемонстрировал Назрановский районный суд Ингушетии. Он признал ... Мансура Точиева виновным в незаконном хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в 20 тысяч рублей, — отметил он.

Ранее сообщалось, что поставщик оружия для террористов из «Крокус Сити Холла» пользовался поддельным паспортом. Источник не уточнил, о ком из фигурантов дела идет речь. Следствие установило, что в обеспечении исполнителей теракта огнестрельным оружием участвовали Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов, Шахромджон Гадоев, а также двое граждан Таджикистана — Мустаким Солиев и Хусейн Хамидов.

Крокус Сити Холл
теракты
приговоры
Александр Коц
