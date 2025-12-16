Новый год-2026
16 декабря 2025 в 09:34

Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки

Спонсор террористов из «Крокуса» Юсуфзоду пытался покинуть Россию

Обвиняемые перед началом заседания суда Обвиняемые перед началом заседания суда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Спонсор террористов из «Крокуса» Якубджони Юсуфзоду пытался покинуть Россию за месяц до атаки — как предполагается, ради встречи с боевиками в Турции, передает Telegram-канал Mash. По его данным, его не пропустили пограничники в Стамбуле.

После этого, как сказано в материале, уроженец Таджикистана вернулся в Сочи. При этом в самом «Крокусе» спонсора не было — Якубджони переводил стрелкам деньги незадолго до трагедии.

Допрос обвиняемых в теракте в «Крокусе» в суде начался 15 декабря, поскольку гособвинение закончило представлять доказательства. По делу проходят 19 фигурантов.

Ранее сообщалось, что поставщик оружия для террористов пользовался поддельным паспортом. Кроме того, по данным следствия, уже после теракта в «Крокусе» фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство. С его помощью они планировали совершить террористический акт на набережной Каспийска в Дагестане.

Тем временем один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» — 19-летний Мухаммадсобир Файзов — заявил о жестком задержании. При побеге от силовиков он забрался на дерево, его вычислили с помощью тепловизора. На требование спускаться обвиняемый не отреагировал, поэтому дерево спилили вместе с ним.

