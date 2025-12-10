Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда

Названа дата допроса террористов из «Крокуса» в суде Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в «Крокусе» 15 декабря

Допрос обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в суде начнется 15 декабря, поскольку гособвинение закончило представлять доказательства, передает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из участников процесса. По делу проходят 19 фигурантов.

В следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых, — отметил адвокат.

Ранее стало известно, что администрация «Крокуса» оспорила судебное решение о выплате компенсаций. Речь идет о взыскании средств в пользу двух граждан, пострадавших при теракте. Конкретная сумма компенсации в открытых материалах дела не указывается.

До этого сообщалось, что поставщик оружия для террористов из «Крокуса» пользовался поддельным паспортом. Источник не уточнил, о ком из фигурантов дела идет речь. Кроме того, по данным следствия, уже после теракта в «Крокусе», совершенного 22 марта 2024 года, фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство. С его помощью они планировали совершить террористический акт на набережной Каспийска в Дагестане.