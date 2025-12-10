Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 20:06

Названа дата допроса террористов из «Крокуса» в суде

Суд начнет допрос обвиняемых в теракте в «Крокусе» 15 декабря

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Допрос обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в суде начнется 15 декабря, поскольку гособвинение закончило представлять доказательства, передает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из участников процесса. По делу проходят 19 фигурантов.

В следующий понедельник, 15 декабря, суд планирует перейти к допросу 19 подсудимых, — отметил адвокат.

Ранее стало известно, что администрация «Крокуса» оспорила судебное решение о выплате компенсаций. Речь идет о взыскании средств в пользу двух граждан, пострадавших при теракте. Конкретная сумма компенсации в открытых материалах дела не указывается.

До этого сообщалось, что поставщик оружия для террористов из «Крокуса» пользовался поддельным паспортом. Источник не уточнил, о ком из фигурантов дела идет речь. Кроме того, по данным следствия, уже после теракта в «Крокусе», совершенного 22 марта 2024 года, фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство. С его помощью они планировали совершить террористический акт на набережной Каспийска в Дагестане.

Крокус Сити Холл
теракты
суды
допросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посла Украины вызвали в МИД Израиля после критики поведения Нетаньяху
Суд Франции наложил арест на все имущество Google в стране
В Израиле опровергли слова Коломойского о Миндиче
В Пермском крае появились необычные «ледяные цветы»
Тело человека нашли при тушении пожара на рынке в Петербурге
На Западе объяснили, при как условиях Украина откажется от территорий
Захарова ответила Каллас на слова о тождественности ЕС и свободы
«Аэрофлот» открыл мемориальную доску в честь «фельдъегеря Победы»
В посте пропавшей Усольцевой нашли неожиданный намек
Умер создатель ядерного щита России
Ученые нашли новое лекарство для лечения рака груди
В УЕФА приняли неожиданное решение по России и «Евро-2028»
В Петербурге возбудили уголовное дело из-за пожара на Правобережном рынке
Дело фигуранта «пушистой» банды отправили на пересмотр
Турист застрял в зыбучих песках и провел в ловушке несколько часов
Юная невеста Лепса сбежала от него после подарка в 300 млн рублей
Чиновники придумали хитрый способ прогуливать работу с помощью бумаги
«Абсолютно по-хамски»: Артемий Лебедев высказался о поведении США
Киноа с лаймом: свежий взгляд на новогодний стол после тяжелых блюд
Два российских аэропорта временно перестали работать
Дальше
Самое популярное
Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.