На дорогах Кубани и Адыгеи ограничили движение автомобилей Госавтоинспекция: на высокогорных дорогах Кубани ограничили движение авто

Движение на горном перевале и на дороге на плато Лаго-Наки закрыли в Краснодарском крае из-за сильного снега и гололедицы, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. Там отметили, что на подъездах к участкам перекрытия движения экипажи ДПС проводят разъяснительную работу.

В связи с обильными осадками в виде снега временно ограничено движение на Шаумянском перевале. Также сообщаем, что ограничено движение на автодороге станица Даховская — плато Лаго-Наки, — говорится в публикации.

Тем временем дорожное движение в Сочи оказалось парализовано из-за мощного снегопада. По данным СМИ, наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

Ранее местные власти сообщали, что въезд в горный кластер на автомобилях с летней резиной ограничен. По информации синоптиков, непогода — шестибалльный шторм, порывистый ветер, дождь и мокрый снег — сохранится до 1 января. Высота волн может достигать 1,3–1,8 метра.

До этого появилась информация, что в новогодние праздники температура воздуха в Москве опустится до −10 градусов. По словам синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина, 31 декабря в столице ожидается умеренный снег и «сибирский» холод.