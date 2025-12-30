Новый год — 2026
Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо давно стало настоящей палочкой-выручалочкой для праздничного стола. Сытное, ароматное и очень домашнее, оно заменяет сразу и горячее, и гарнир. Мясо под сочной овощной шубой с сырной корочкой всегда исчезает первым, особенно на Новый год.

Ингредиенты: свинина 1 кг (или 2 куриные грудки), помидоры 2–3 шт., репчатый лук 3 шт., картофель 3–4 шт., чеснок 4–5 зубчиков, сыр 200–250 г, зелень по вкусу, соль, чёрный перец, майонез.

Приготовление: мясо промывают, обсушивают и нарезают ломтиками, каждый кусочек солят и перчат, картофель натирают на крупной тёрке, лук нарезают кольцами, помидоры режут полукольцами и слегка смешивают с майонезом, сыр натирают на крупной тёрке, чеснок измельчают, зелень мелко рубят, противень смазывают маслом и выкладывают слоями мясо, лук, тёртый картофель и помидоры с майонезом, после чего отправляют в разогретую до 200–220 градусов духовку на 40–50 минут, а за 5–10 минут до готовности блюдо смазывают чесноком, посыпают сыром и зеленью и возвращают в духовку до образования аппетитной румяной корочки.

Ранее мы готовили вау-салат из 4 ингредиентов. К Новому году самое то и делается за 10 минут.

