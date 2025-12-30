Новый год — 2026
Лодочки с курицей и картошкой — вкусное горячее блюдо: некалорийно и мегапросто

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это лёгкое и ароматное горячее отлично вписывается в формат полезного питания и идеально подходит для подачи порционно. Лодочки из фольги сохраняют сочность курицы и овощей, а тонкие слайсы картофеля делают блюдо сытным, но не тяжёлым. Низкая калорийность позволяет наслаждаться вкусом без чувства вины.

Ингредиенты: куриная грудка 400 г, картофель 2–3 шт., кабачок 1 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 2 шт., перец сладкий красный 1 шт., брокколи 200 г, чеснок 4 зубчика, оливковое масло 4 ст. л., молотая паприка 1 ч. л., соль по вкусу, чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление: картофель нарезают тонкими слайсами и выкладывают в лодочки из фольги, слегка подсаливая, овощи нарезают произвольно, брокколи разбирают на соцветия, куриную грудку режут крупными кусочками, затем курицу и овощи соединяют в миске с оливковым маслом, паприкой, солью, перцем и измельчённым чесноком, тщательно перемешивают и выкладывают поверх картофеля, после чего лодочки отправляют в разогретую до 180 градусов духовку и запекают 35–40 минут до мягкости овощей и готовности курицы.

Ранее мы делились рецептом салата под вино как в ресторане — с курицей, моцареллой и руколой. Готовить проще, чем кажется.

