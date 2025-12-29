Новый год — 2026
Салат под вино как в ресторане — с курицей, моцареллой и руколой: готовить проще, чем кажется

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат выглядит и ощущается как блюдо из хорошего ресторана. Легкий, сочный, с яркой цитрусовой ноткой апельсина, нежной моцареллой и ароматным жареным куриным филе. Отлично подходит к вину, красиво смотрится на праздничном столе и при этом остается сбалансированным и не тяжелым.

Ингредиенты (на 2 порции): рукола — 70–80 г, апельсин — 1 крупный, моцарелла — 100 г, куриное филе — 150 г, грецкий орех — 15–20 г, оливковое масло — 1 ч. л. + немного для жарки, лимонный сок или белый бальзамик — 1 ч. л., соль и черный перец по вкусу.

Приготовление: куриное филе посолите, поперчите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки, затем дайте немного остыть и нарежьте тонкими слайсами. Апельсин очистите от кожуры и пленок, нарежьте сегментами. Моцареллу обсушите и при необходимости нарежьте. Руколу промойте и хорошо обсушите. Орехи слегка подсушите на сухой сковороде. Смешайте оливковое масло с лимонным соком, солью и перцем. На тарелку выложите руколу, апельсин, моцареллу и курицу, посыпьте орехами и полейте заправкой перед подачей. Салат лучше подавать сразу после сборки, пока курица теплая, а зелень остается хрустящей.

Ранее мы делились рецептом салата «Дымок» с копчеными колбасками. Его сметают первым: простой, только сварить яйца.

