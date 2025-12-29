Салат «Дымок» с копчёными колбасками, который сметают первым: простой, только сварить яйца

Салат «Дымок» с копчёными колбасками, который сметают первым: простой, только сварить яйца

Если хочется приготовить салат быстро, без заморочек и при этом с ярким вкусом — «Дымок» точно вас выручит. Копчёные колбаски дают насыщенный аромат, свежие овощи добавляют лёгкость, а нежная заправка делает салат сочным и сбалансированным. Отличный вариант и для будней, и для праздничного стола.

Ингредиенты: копчёные колбаски — 4 шт., помидоры — 2 шт., свежие огурцы — 3 шт., варёные яйца — 4 шт., твёрдый сыр — 50 г, консервированная кукуруза — ½ банки, майонез — 1 ст. л., сметана — 1 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, свежая зелень — для подачи.

Приготовление: копчёные колбаски нарежьте кружочками или соломкой. Помидоры и огурцы нарежьте средними кусочками, яйца измельчите, сыр натрите на крупной тёрке. В миске соедините все ингредиенты, добавьте кукурузу. Смешайте майонез со сметаной, заправьте салат, посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно перемешайте и перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Ранее мы делились рецептом салата «Куранты» с индейкой. Беспроигрышный вариант: все забудут про оливье и шубу.