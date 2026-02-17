Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 15:02

Тушеная капуста «по-баварски» — простой хит с копчеными колбасками. Готовлю годами, а многие забывают про этот рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аромат стоит на всю кухню, а домочадцы уже заглядывают в сковороду. Сытная, сочная, с копчёными колбасками — эта капуста получается такой вкусной, что исчезает со стола мгновенно. Простые продукты, минимум хлопот и максимум удовольствия — идеальный вариант для ужина или обеда в будни.

Ингредиенты: белокочанная капуста — ½ кочана, морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., копчёные колбаски — 300 г, чеснок — 1 зубчик, растительное масло — для жарки, соль, перец — по вкусу.

Капусту мелко шинкуют, выкладывают на сковороду с небольшим количеством масла, убавляют огонь, накрывают крышкой и тушат 15–20 минут, периодически помешивая. Морковь натирают, лук мелко режут, добавляют к капусте вместе с солью и перцем, перемешивают и тушат ещё 10 минут. Затем кладут томатную пасту, нарезанные кружочками колбаски и измельчённый чеснок, накрывают крышкой и доводят до готовности за 5–7 минут. Просто, по-домашнему и очень вкусно.

Ранее мы делились рецептом простого салата из капусты и картошки. Всего 4 ингредиента — покорит вкусом и ценой.

Проверено редакцией
Читайте также
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Общество
Дагестанское чуду с картошкой и зеленью — раскатываю тонко, жарю на сухой сковороде. Ни грамма масла, а вкус — объедение
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
Общество
Не просто оладьи, а шоколадные облака! Нежные, воздушные, с насыщенным вкусом какао. Готовятся на кефире за 10 минут
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Общество
На эту Масленицу удивляю семью нестандартными блинами: не в начинку, а в тесто добавляю ветчину
Экс-министр здравоохранения призвал россиян «лечиться» капустой
Здоровье/красота
Экс-министр здравоохранения призвал россиян «лечиться» капустой
Капусту и картошку не успеваю покупать: простой салат из 4 ингредиентов — покорит вкусом и ценой
Общество
Капусту и картошку не успеваю покупать: простой салат из 4 ингредиентов — покорит вкусом и ценой
капуста
колбаски
рагу
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников
«Играет в пиар-войну»: член ОП о замерзающих солдатах ВСУ под Купянском
В Новой Москве закрыли «пансионат смерти»
«Варварские преступления»: Хинштейн сообщил о жертве атаки ВСУ
Сестра Ефремова объяснила, почему он не позвал ее на предпремьерный показ
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Дзюбы
Умеров озвучил вопросы, которые стоят на повестке дня переговоров в Женеве
Экс-премьер Украины раскрыл, на что Киев должен пойти на встрече в Женеве
Беглый главред двух СМИ-иноагентов объявлен в розыск
Самая позорная армия НАТО. Эстония угрожает России: что она может?
«Ура, Миша на сцене»: сестра Ефремова рассказала о его ожиданиях от пьесы
Врачи рассказали, почему в организме возможна нехватка витаминов
Взрыв в здании военной комендатуры в Ленобласти: подробности, сколько жертв
Стало известно, куда пропало тело Баумгертнера с военной базы на Кипре
Зеленский выступил с заявлением после российского удара возмездия
Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего
«Добивает экономику»: депутат о влиянии антироссийских санкций на Германию
Миколог оценил закон о защите краснокнижных грибов в Подмосковье
В российском приграничье ВСУ оборвали «уши»
Сестра Михаила Ефремова назвала его главный страх перед спектаклем
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.