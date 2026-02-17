Тушеная капуста «по-баварски» — простой хит с копчеными колбасками. Готовлю годами, а многие забывают про этот рецепт

Аромат стоит на всю кухню, а домочадцы уже заглядывают в сковороду. Сытная, сочная, с копчёными колбасками — эта капуста получается такой вкусной, что исчезает со стола мгновенно. Простые продукты, минимум хлопот и максимум удовольствия — идеальный вариант для ужина или обеда в будни.

Ингредиенты: белокочанная капуста — ½ кочана, морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., томатная паста — 2 ст. л., копчёные колбаски — 300 г, чеснок — 1 зубчик, растительное масло — для жарки, соль, перец — по вкусу.

Капусту мелко шинкуют, выкладывают на сковороду с небольшим количеством масла, убавляют огонь, накрывают крышкой и тушат 15–20 минут, периодически помешивая. Морковь натирают, лук мелко режут, добавляют к капусте вместе с солью и перцем, перемешивают и тушат ещё 10 минут. Затем кладут томатную пасту, нарезанные кружочками колбаски и измельчённый чеснок, накрывают крышкой и доводят до готовности за 5–7 минут. Просто, по-домашнему и очень вкусно.

