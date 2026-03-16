Без мяса, но с характером: идеальная капуста с грибами для поста

Существует устойчивый миф, что постная еда — это скучно, пресно и несытно. Но настоящий повар знает, что отказ от продуктов животного происхождения — это не ограничение, а вызов и возможность раскрыть вкус овощей с новой стороны. Тушеная капуста с грибами в томате способна заменить полноценный обед и дать фору любому мясному рагу, если подойти к процессу с душой и пониманием.

Начните с грибов. Лучше всего взять лесные — белые, подберезовики или лисички, но подойдут и обычные шампиньоны, хотя с ними вкус будет менее выразительным. 300 г грибов нарежьте крупными кусками, чтобы они чувствовались в блюде, и обжарьте на сильном огне на растительном масле до золотистой корочки. Грибы не любят суеты и сырости: выкладывайте их на сковороду небольшими партиями, чтобы они не варились в собственном соку, а именно жарились. Готовые грибы временно отложите в сторону.

В той же сковороде, где жарились грибы, пассеруйте луковицу и одну крупную морковь, натертую на терке для корейской моркови, чтобы она давала красивую соломку. Как только овощи станут мягкими, отправляйте к ним нарезанный кочан капусты. Теперь важно создать правильную среду. Добавьте пару столовых ложек томатной пасты, предварительно разведенной в половине стакана горячей воды, чтобы она раскрыла свой цвет и избавилась от металлического привкуса. Влейте еще стакан воды, посолите, добавьте лавровый лист и пару горошин душистого перца.

Тушите капусту под крышкой около сорока минут, пока она не станет почти готовой. И только после этого верните в сотейник обжаренные грибы. Если вы добавите их раньше, они размякнут и потеряют свою структуру. Вместе с грибами введите мелко рубленный зубчик чеснока и щепотку острого красного перца для пикантности. Дайте всему потомиться вместе еще минут десять.

Совет: чтобы придать блюду глубину, добавьте в томатную заправку чайную ложку копченой паприки. Она создаст иллюзию томления на костре и сделает вкус настолько богатым, что о мясе никто и не вспомнит. Подавайте такую капусту с отварным картофелем или как самостоятельное блюдо, посыпав свежим укропом, — это сочетание работает безотказно.

Пищевая ценность на порцию (примерно 250 г): калорийность: 130 ккал. Белки: 6 г, жиры: 5 г, углеводы: 15 г.

