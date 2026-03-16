Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 17:00

Без мяса, но с характером: идеальная капуста с грибами для поста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Существует устойчивый миф, что постная еда — это скучно, пресно и несытно. Но настоящий повар знает, что отказ от продуктов животного происхождения — это не ограничение, а вызов и возможность раскрыть вкус овощей с новой стороны. Тушеная капуста с грибами в томате способна заменить полноценный обед и дать фору любому мясному рагу, если подойти к процессу с душой и пониманием.

Начните с грибов. Лучше всего взять лесные — белые, подберезовики или лисички, но подойдут и обычные шампиньоны, хотя с ними вкус будет менее выразительным. 300 г грибов нарежьте крупными кусками, чтобы они чувствовались в блюде, и обжарьте на сильном огне на растительном масле до золотистой корочки. Грибы не любят суеты и сырости: выкладывайте их на сковороду небольшими партиями, чтобы они не варились в собственном соку, а именно жарились. Готовые грибы временно отложите в сторону.

В той же сковороде, где жарились грибы, пассеруйте луковицу и одну крупную морковь, натертую на терке для корейской моркови, чтобы она давала красивую соломку. Как только овощи станут мягкими, отправляйте к ним нарезанный кочан капусты. Теперь важно создать правильную среду. Добавьте пару столовых ложек томатной пасты, предварительно разведенной в половине стакана горячей воды, чтобы она раскрыла свой цвет и избавилась от металлического привкуса. Влейте еще стакан воды, посолите, добавьте лавровый лист и пару горошин душистого перца.

Тушите капусту под крышкой около сорока минут, пока она не станет почти готовой. И только после этого верните в сотейник обжаренные грибы. Если вы добавите их раньше, они размякнут и потеряют свою структуру. Вместе с грибами введите мелко рубленный зубчик чеснока и щепотку острого красного перца для пикантности. Дайте всему потомиться вместе еще минут десять.

  • Совет: чтобы придать блюду глубину, добавьте в томатную заправку чайную ложку копченой паприки. Она создаст иллюзию томления на костре и сделает вкус настолько богатым, что о мясе никто и не вспомнит. Подавайте такую капусту с отварным картофелем или как самостоятельное блюдо, посыпав свежим укропом, — это сочетание работает безотказно.

  • Пищевая ценность на порцию (примерно 250 г): калорийность: 130 ккал. Белки: 6 г, жиры: 5 г, углеводы: 15 г.

Ранее мы писали о том, как приготовить кальцоне с тыквой и шпинатом.

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
капуста
тушение
гарниры
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«По ней нет данных»: военный эксперт назвал козырь Ирана, пугающий США
«Уверен на 100%»: Grok проанализировал спорное видео с «погибшим» Нетаньяху
«Мозги должны быть»: экс-тренер «Урала» об убившем бизнесвумен футболисте
Врач перечислил опасные причины утренних отеков
У верховного лидера Ирана появился новый советник
«Брат, мы отомстим»: боевые товарищи поддержали Дацика после смерти сына
Плющенко обратился к Тутберидзе из-за перехода к ней его воспитанников
Хакамада увидела сходство Москвы с одним американским городом
Дубцова назвала причины резкого похудения
Иран разбомбил ракетные склады в Израиле и базу США в Катаре
В Госдуме высказались о недопуске в прокат фильма «Скуф»
Политолог объяснил, почему визит советников Макрона в Россию провалился
«Другого не будет»: экс-игрок поддержал Талалаева после драки в матче РПЛ
ЕС внес трех Героев России в санкционные списки
«Бутырка» подала иск к десяткам заключенных
Россиянам ответили, могут ли уволить за токсичность
Ушел из жизни один из старейших актеров МХАТ
Юрист предупредила, какие неточности в трудовой книжке сокращают пенсию
«Литва и Латвия станут Россией»: раскрыто шок-пророчество сербской Ванги
Британский самолет-разведчик закружил над Черным морем
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.