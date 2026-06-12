Как на базаре: сладкий капустный салат с уксусной заправкой — хит летнего меню

Как на базаре: сладкий капустный салат с уксусной заправкой — хит летнего меню

Сладкий капустный салат с уксусом — это хрустящая, сочная и невероятно ароматная закуска, которая напоминает вкус из детства. Ингредиенты создают идеальный баланс кислого, сладкого и соленого.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 болгарский перец, 1 огурец, 1 морковь, пучок укропа, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9% или яблочного), 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. Перец и огурец нарежьте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. В большой миске смешайте все овощи и зелень.

В отдельной посуде смешайте масло, уксус, соль и сахар до растворения. Залейте заправкой салат, тщательно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить капустный салат по этому рецепту и дала совет: если вы любите острое, добавьте в заправку немного черного перца и горчицы.

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