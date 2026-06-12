Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 18:32

Как на базаре: сладкий капустный салат с уксусной заправкой — хит летнего меню

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сладкий капустный салат с уксусом — это хрустящая, сочная и невероятно ароматная закуска, которая напоминает вкус из детства. Ингредиенты создают идеальный баланс кислого, сладкого и соленого.

Для приготовления понадобится: 500 г белокочанной капусты, 1 болгарский перец, 1 огурец, 1 морковь, пучок укропа, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. уксуса (9% или яблочного), 1 ч. л. соли, 2 ст. л. сахара.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками. Перец и огурец нарежьте тонкой соломкой, морковь натрите на крупной терке. Укроп мелко порубите. В большой миске смешайте все овощи и зелень.

В отдельной посуде смешайте масло, уксус, соль и сахар до растворения. Залейте заправкой салат, тщательно перемешайте. Дайте настояться 10–15 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить капустный салат по этому рецепту и дала совет: если вы любите острое, добавьте в заправку немного черного перца и горчицы.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Балканский» из запеченных кабачков и помидоров.

Проверено редакцией
Читайте также
Белоусов назвал число поставленных в армию тяжелых дронов
Общество
Белоусов назвал число поставленных в армию тяжелых дронов
«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО
Общество
«Особое чувство»: Кириенко отметил уникальный талант ветеранов СВО
Мешаю муку и дрожжи и беру лук с черри: пышная итальянская фокачча без замеса получается с первого раза
Общество
Мешаю муку и дрожжи и беру лук с черри: пышная итальянская фокачча без замеса получается с первого раза
Вместо надоевшего зимнего оливье летний — с помидорами и маринованным лучком: сочный, яркий и готовится за полчаса
Общество
Вместо надоевшего зимнего оливье летний — с помидорами и маринованным лучком: сочный, яркий и готовится за полчаса
Обожаю салаты, которые делаются за 15 минут. Этот — король
Общество
Обожаю салаты, которые делаются за 15 минут. Этот — король
Общество
рецепты
салаты
капуста
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, с какой целью ВСУ расширяют использование БПЛА
США уличили в финансировании изучения опасных вирусов на Украине
Путин увеличил штатную численность ВС России
Отравление на «Поле чудес», театр, зарплата: как живет Леонид Якубович
Пересечение границы России станет сложнее для дипломатов из ЕС
Власти устраняют незаконный слив «нечистот» Долиной
Лукашенко дал прогноз по конфликтам на Украине и в Иране
Стармер поставил точку в вопросе ухода с должности премьера
Девочка-подросток устроилась на летнюю подработку и осталась без части руки
Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Путин рассказал, какой «известный жест» описывает цели Запада
«Лакомый кусочек»: генерал назвал причину угроз Киева в адрес Крыма
В США признали финансирование более 120 биолабораторий
Киркоров, слухи о разводе, слова об уходе со сцены: как живет Петросян
Белоусов рассказал о производстве прицелов для ВС России
Путин объяснил, почему Белоусов возглавил Минобороны
Путин выступил с важным заявлением после массированных ударов ВСУ
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин дал совет недругам России
«Промышленность старается»: Путин о вооружении российской армии
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.