Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 12:00

Три способа потушить картофель вкусно: с мясом, беконом и тефтелями

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тушеный картофель по праву считается одним из самых сытных и уютных блюд, которое одинаково хорошо подходит для семейного обеда и для встречи гостей. Секрет его неизменной популярности кроется в простоте приготовления и способности впитывать ароматы мяса, копченостей или нежных мясных шариков. Мы поделимся тремя вариантами его приготовления: с сочной говядиной, с хрустящим беконом и с домашними тефтелями.

Тушеный картофель с мясом: классика на все времена

Для этого блюда лучше всего подходит говяжья лопатка или свиная шея, так как эти части содержат достаточно жировых прослоек и остаются мягкими после длительного томления. Вам потребуется: 600 г картофеля, 400 г мяса, 1 крупная морковь, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 лавровых листика, перец горошком, соль по вкусу и подсолнечное масло для обжарки.

Нарежьте мясо средними кусками по 3-4 см и обжарьте на сильном огне до румяной корочки, затем переложите в кастрюлю с толстым дном. В той же сковороде пассируйте мелко нарезанный лук и морковь соломкой, добавьте к мясу. Картофель очистите, нарежьте крупными дольками и отправьте следом за овощами. Залейте все горячей водой так, чтобы она лишь покрывала содержимое, положите специи и чеснок целиком.

Томите под крышкой на самом маленьком огне около часа, периодически проверяя уровень жидкости. Готовность определяется мягкостью картофеля и легкостью разделения мяса на волокна.

  • Калорийность на 100 г составит примерно 165 ккал, при условии использования постной говядины и минимального количества масла.

Тушеный картофель с беконом: аромат копченостей

Возьмите 500 г картофеля, 200 г качественного бекона с прожилками, 1 луковицу, 2 маринованных или соленых огурца, 1 чайную ложку паприки,1 чайную ложку черного молотого перца и немного растительного масла.

Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте до легкого зарумянивания, затем выньте шумовкой на тарелку. В оставшемся жире пассируйте мелко рубленый лук до прозрачности. Картофель, нарезанный кубиками по 2 см, добавьте к луку и обжаривайте 5 минут, постоянно помешивая. Влейте полстакана кипятка, положите обратно половину бекона, добавьте нарезанные огурцы и паприку. Тушите под крышкой 25 минут.

Перед подачей посыпьте оставшимся беконом и свежемолотым перцем. Этот рецепт выигрывает за счет контраста текстур: мягкий картофель, упругие кусочки бекона и пикантные огурцы.

  • Энергетическая ценность 100 г готового блюда — 210 ккал. Чтобы уменьшить калорийность, можно использовать бекон с меньшим содержанием жира или слить часть вытопившегося сала после обжарки.

Тушеный картофель с тефтелями: сочно и нежно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нежные тефтели в картофельном рагу идеально подходят для детского меню или легкого ужина. Приготовьте 700 г картофеля, 300 г свино-говяжьего фарша, 0,5 стакана риса, 1 яйцо, 1 луковицу, морковь, томатную пасту и сметану для соуса.

Рис отварите до полуготовности, смешайте с фаршем, мелко натертым луком и яйцом, посолите по вкусу. Сформируйте небольшие шарики величиной с грецкий орех. Картофель нарежьте брусочками и выложите в глубокую сковороду или казан. Сверху аккуратно разместите тефтели, стараясь не утрамбовывать их. Для заливки смешайте 2 столовые ложки томатной пасты со стаканом воды, добавьте 1 столовую ложку сметаны, соль и перец по вкусу. Залейте этой смесью картофель с тефтелями, чтобы жидкость доходила до середины слоя.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне 40 минут. В процессе приготовления тефтели пропитаются овощным соком, а рис сделает их структуру воздушной. Готовое блюдо подавайте с рубленой зеленью укропа или петрушки.

  • Калорийность на 100 г составляет 180 ккал. Для более диетической версии используйте куриный фарш и исключите сметану.

Полезные советы для идеального тушеного картофеля

Несколько полезных советов помогут добиться идеального результата в любом из этих рецептов.

  • Всегда выбирайте картофель с низким содержанием крахмала, например, восковые сорта, которые не развариваются в кашу при длительном тушении.

  • Если вы используете замороженное мясо или фарш, обязательно дайте им полностью оттаять в холодильнике, иначе структура станет волокнистой.

  • Для насыщенного вкуса добавляйте специи за 10 минут до готовности, чтобы их ароматы успели раскрыться, но не выветрились.

  • Емкость для тушения должна быть с толстым дном и плотно прилегающей крышкой — это обеспечивает равномерный прогрев и сохраняет соки.

И последний совет: не перемешивайте блюдо слишком часто, чтобы кусочки картофеля и мяса оставались целыми. Лучше просто встряхивать кастрюлю круговыми движениями.

простые рецепты
быстрые рецепты
картофель
тушение
Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.