Три способа потушить картофель вкусно: с мясом, беконом и тефтелями

Тушеный картофель по праву считается одним из самых сытных и уютных блюд, которое одинаково хорошо подходит для семейного обеда и для встречи гостей. Секрет его неизменной популярности кроется в простоте приготовления и способности впитывать ароматы мяса, копченостей или нежных мясных шариков. Мы поделимся тремя вариантами его приготовления: с сочной говядиной, с хрустящим беконом и с домашними тефтелями.

Тушеный картофель с мясом: классика на все времена

Для этого блюда лучше всего подходит говяжья лопатка или свиная шея, так как эти части содержат достаточно жировых прослоек и остаются мягкими после длительного томления. Вам потребуется: 600 г картофеля, 400 г мяса, 1 крупная морковь, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 2 лавровых листика, перец горошком, соль по вкусу и подсолнечное масло для обжарки.

Нарежьте мясо средними кусками по 3-4 см и обжарьте на сильном огне до румяной корочки, затем переложите в кастрюлю с толстым дном. В той же сковороде пассируйте мелко нарезанный лук и морковь соломкой, добавьте к мясу. Картофель очистите, нарежьте крупными дольками и отправьте следом за овощами. Залейте все горячей водой так, чтобы она лишь покрывала содержимое, положите специи и чеснок целиком.

Томите под крышкой на самом маленьком огне около часа, периодически проверяя уровень жидкости. Готовность определяется мягкостью картофеля и легкостью разделения мяса на волокна.

Калорийность на 100 г составит примерно 165 ккал, при условии использования постной говядины и минимального количества масла.

Тушеный картофель с беконом: аромат копченостей

Возьмите 500 г картофеля, 200 г качественного бекона с прожилками, 1 луковицу, 2 маринованных или соленых огурца, 1 чайную ложку паприки,1 чайную ложку черного молотого перца и немного растительного масла.

Бекон нарежьте тонкими полосками и обжарьте до легкого зарумянивания, затем выньте шумовкой на тарелку. В оставшемся жире пассируйте мелко рубленый лук до прозрачности. Картофель, нарезанный кубиками по 2 см, добавьте к луку и обжаривайте 5 минут, постоянно помешивая. Влейте полстакана кипятка, положите обратно половину бекона, добавьте нарезанные огурцы и паприку. Тушите под крышкой 25 минут.

Перед подачей посыпьте оставшимся беконом и свежемолотым перцем. Этот рецепт выигрывает за счет контраста текстур: мягкий картофель, упругие кусочки бекона и пикантные огурцы.

Энергетическая ценность 100 г готового блюда — 210 ккал. Чтобы уменьшить калорийность, можно использовать бекон с меньшим содержанием жира или слить часть вытопившегося сала после обжарки.

Тушеный картофель с тефтелями: сочно и нежно

Нежные тефтели в картофельном рагу идеально подходят для детского меню или легкого ужина. Приготовьте 700 г картофеля, 300 г свино-говяжьего фарша, 0,5 стакана риса, 1 яйцо, 1 луковицу, морковь, томатную пасту и сметану для соуса.

Рис отварите до полуготовности, смешайте с фаршем, мелко натертым луком и яйцом, посолите по вкусу. Сформируйте небольшие шарики величиной с грецкий орех. Картофель нарежьте брусочками и выложите в глубокую сковороду или казан. Сверху аккуратно разместите тефтели, стараясь не утрамбовывать их. Для заливки смешайте 2 столовые ложки томатной пасты со стаканом воды, добавьте 1 столовую ложку сметаны, соль и перец по вкусу. Залейте этой смесью картофель с тефтелями, чтобы жидкость доходила до середины слоя.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне 40 минут. В процессе приготовления тефтели пропитаются овощным соком, а рис сделает их структуру воздушной. Готовое блюдо подавайте с рубленой зеленью укропа или петрушки.

Калорийность на 100 г составляет 180 ккал. Для более диетической версии используйте куриный фарш и исключите сметану.

Полезные советы для идеального тушеного картофеля

Несколько полезных советов помогут добиться идеального результата в любом из этих рецептов.

Всегда выбирайте картофель с низким содержанием крахмала, например, восковые сорта, которые не развариваются в кашу при длительном тушении.

Если вы используете замороженное мясо или фарш, обязательно дайте им полностью оттаять в холодильнике, иначе структура станет волокнистой.

Для насыщенного вкуса добавляйте специи за 10 минут до готовности, чтобы их ароматы успели раскрыться, но не выветрились.

Емкость для тушения должна быть с толстым дном и плотно прилегающей крышкой — это обеспечивает равномерный прогрев и сохраняет соки.

И последний совет: не перемешивайте блюдо слишком часто, чтобы кусочки картофеля и мяса оставались целыми. Лучше просто встряхивать кастрюлю круговыми движениями.

