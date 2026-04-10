От постной до праздничной: три рецепта кулебяки, которую стоит испечь

Кулебяка — не просто пирог, а настоящая гордость русской кухни. В отличие от обычных закрытых пирогов, кулебяка отличается многослойностью начинки и продолговатой формой. В старину ее подавали к богатым обедам и праздникам, а готовили с капустой, мясом, грибами, рыбой, яйцами и кашей. Вы узнаете, как приготовить сочную кулебяку с капустой — постный, но невероятно вкусный вариант. Освоите сытную кулебяку с мясом, которая станет украшением семейного обеда. И научитесь делать классическую кулебяку дрожжевую — пышную, румяную, с воздушным тестом. В конце — советы, которые сделают вашу выпечку безупречной.

Кулебяка с капустой: постная, ароматная, сочная

Кулебяка с капустой — идеальный выбор для постного стола или для тех, кто ценит овощные блюда. Для теста смешайте 300 г муки, 150 мл теплой воды, 3 столовые ложки растительного масла, 1 чайную ложку соли и 0,5 чайной ложки соды, гашенной уксусом. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте на полчаса. Для начинки нашинкуйте небольшой кочан капусты (примерно 0,5 кг), посолите по вкусу и помните руками. На сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко рубленную луковицу до золотистости, добавьте капусту и тушите под крышкой 20 минут. В конце добавьте 1 вареное яйцо, рубленую зелень укропа (20 г) и черный перец по вкусу. Тесто раскатайте в прямоугольник, выложите начинку полосой по центру, защипните края сверху и снизу, формируя продолговатый пирог. Переложите на смазанный противень швом вниз, смажьте крепкой заваркой чая для румянца. Выпекайте при 180 градусах 30 минут. Такая кулебяка с капустой получается сочной, с тонкой хрустящей корочкой.

Кулебяка с мясом: сытное блюдо для всей семьи

Кулебяка с мясом — это полноценный ужин, который не стыдно подать гостям. Для теста используйте тот же рецепт, что и для капустной, но добавьте одно яйцо и замените воду кислым молоком или кефиром. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Для начинки возьмите 500 г говяжьего или свиного фарша, обжарьте его с мелко рубленной крупной луковицей до готовности, посолите, поперчите по вкусу, добавьте 2 столовые ложки сметаны и тушите 5 минут. Отдельно сварите 2 яйца вкрутую, нарежьте кубиками. Смешайте мясо с яйцами и рубленой петрушкой (20 г). Раскатайте тесто, выложите начинку, защипните края. Смажьте пирог взбитым желтком. Выпекайте при 180 градусах 35 минут. Горячую кулебяку с мясом подавайте с бульоном или сметаной. Этот пирог настолько сытный, что может заменить первое и второе.

Кулебяка дрожжевая: пышная классика русского застолья

Кулебяка дрожжевая — это та самая воздушная, пористая красавица, которую описывали в романах. Для опары смешайте 200 мл теплого молока, 1 чайную ложку сахара и 10 г сухих дрожжей. Оставьте на 15 минут до появления пены. Всыпьте 300 г муки, щепотку соли по вкусу, добавьте 2 яйца и 50 г растопленного сливочного масла. Замесите тесто, оно будет липким, но муку не подсыпайте. Накройте и оставьте в тепле на час. Для начинки смешайте 300 г отварного риса, 3 вареных яйца, рубленый зеленый лук (20 г), соль и перец по вкусу. Можно добавить кусочки семги или грибы. Обомните тесто, раскатайте в прямоугольник, выложите начинку, защипните. Дайте пирогу расстоятся на противне 20 минут. Смажьте желтком, выпекайте при 180 градусах 40 минут. Кулебяка дрожжевая получается невероятно пышной, с золотистой корочкой и нежнейшим мякишем.

Полезные советы для идеальной кулебяки

Чтобы кулебяка удалась, начинка не должна быть мокрой — лишнюю жидкость сливайте. Тесто любит тепло, не ставьте его на сквозняк. Края защипывайте тщательно, иначе сок вытечет. Для блеска смазывайте пирог перед выпечкой желтком, смешанным с ложкой воды. Если начинка уже готовая, достаточно 30 минут. Кулебяку режут поперек на ломтики, подают горячей или теплой. Хранить ее лучше в холодильнике, завернув в фольгу. Перед подачей можно разогреть в духовке.

