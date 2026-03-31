Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 18:40

Как в детстве: фаршированные перцы с секретной подливой

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Фаршированные перцы — одно из тех блюд, которое у всех ассоциируется с домашним теплом. Но часто они получаются либо пресными, либо начинка разваливается, либо перец остается жестким. Мы нашли идеальный баланс: перцы остаются упругими, но нежными, начинка — сочной, а подлива — настолько вкусной, что ее хочется есть ложкой. Готовятся они, конечно, не 5 минут, но активного времени уходит совсем немного, а результат того стоит.

Возьмите 8 крупных сладких перцев, лучше всего красных или желтых — они слаще и красивее. Срежьте у них верхушки, удалите семена и перегородки, стараясь не повредить стенки. Верхушки мелко порубите — они пойдут в начинку. Для фарша смешайте 500 г свино-говяжьего фарша, 100 г вареного риса, одну крупную луковицу, мелко рубленную и обжаренную до золотистости, порубленные верхушки перцев, соль, перец и пучок рубленой зелени по вкусу. Хорошо вымесите начинку, чтобы она стала однородной.

Плотно нафаршируйте перцы, не утрамбовывая слишком сильно, чтобы рис мог разбухнуть. Выложите их в кастрюлю или глубокую сковороду вертикально, достаточно плотно друг к другу, чтобы они не падали. Теперь приготовьте подливу. В миске смешайте 300 мл сметаны, 200 мл томатного сока или протертых помидоров, стакан воды, соль и перец по вкусу. Залейте перцы этой смесью так, чтобы она доходила примерно до середины высоты перцев.

Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 40 минут. За это время перцы станут мягкими, но сохранят форму, а начинка пропитается ароматной подливой. Подавайте с большим количеством соуса, посыпав свежей зеленью, и ложкой сметаны. Это блюдо хорошо и в горячем, и в теплом виде, а на следующий день становится еще вкуснее.

  • Совет: чтобы перцы не потеряли форму при тушении, перед фаршировкой бланшируйте их в кипящей воде две минуты. А для более пикантного вкуса добавьте в начинку немного сыра фета или сулугуни — он расплавится и сделает текстуру нежной.

  • Пищевая ценность на порцию (2 перца). Калорийность: 380 ккал. Белки: 24 г. Жиры: 20 г. Углеводы: 28 г.

Ранее мы поделились рецептом киноа с ягодами и миндалем.

Читайте также
Кремовый, пряный, свежий: идеальный постный рис с имбирем и лаймом
Семья и жизнь
Кремовый, пряный, свежий: идеальный постный рис с имбирем и лаймом
Паэлья без мяса: готовим испанский рис с овощами и шафраном в пост
Семья и жизнь
Паэлья без мяса: готовим испанский рис с овощами и шафраном в пост
Вместо беляшей и чебуреков пеку улитки на сковороде. Простое тесто на кефире и сочная начинка из фарша
Общество
Вместо беляшей и чебуреков пеку улитки на сковороде. Простое тесто на кефире и сочная начинка из фарша
Пачка фарша и 2 баклажана — мусака выходит отменная. Невероятная запеканка по-восточному
Общество
Пачка фарша и 2 баклажана — мусака выходит отменная. Невероятная запеканка по-восточному
Овощи в шоке: перцы, которые съедаются быстрее, чем готовятся
Семья и жизнь
Овощи в шоке: перцы, которые съедаются быстрее, чем готовятся
быстрые рецепты
простые рецепты
рецепт
фарш
болгарские перцы
Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лжеполицейский оставил доверчивых москвичей без денег и обещанных iPhone
Донбасс, отсутствие отдыха, отношение к ИИ: как живет Валентина Рубцова
Путин назвал «КамАЗ» твердо стоящим на ногах
Жесткая массовая драка отправила россиянина в реанимацию
Нетаньяху мертв? Премьер-призрак: кто на самом деле руководит Израилем
США и Израиль «отрезали» Иран от спутников
На Кипре умер легендарный криминальный авторитет из России
«Не хочу этого говорить»: Трамп отмахнулся от вопросов о контактах с Ираном
Военэксперт ответил, смогут ли США применить супероружие в Иране
Депутат Рады предложил неожиданный способ вернуть отношения с Россией
В Саратовской области ограничили движение из-за подъема воды
Доставка Благодатного огня в Россию может пойти по «ковидному» сценарию
Ледяной ветер и холодрыга до -2? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
На Кубе начали разгружать спасительную нефть
Украинские «Вампиры» нанесли удар по поселку под Брянском
Воры переодевались в туристов, чтобы чистить карманы прохожих
Захарова раскрыла детали дела о домогательствах против прокурора МУС
«Это полное уничтожение»: Трамп заявил о скором прекращении войны с Ираном
Контратака ВСУ в Гришино привела к потере десятков бойцов
Густой черный дым накрыл петербуржцев
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Общество

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.