Как в детстве: фаршированные перцы с секретной подливой

Фаршированные перцы — одно из тех блюд, которое у всех ассоциируется с домашним теплом. Но часто они получаются либо пресными, либо начинка разваливается, либо перец остается жестким. Мы нашли идеальный баланс: перцы остаются упругими, но нежными, начинка — сочной, а подлива — настолько вкусной, что ее хочется есть ложкой. Готовятся они, конечно, не 5 минут, но активного времени уходит совсем немного, а результат того стоит.

Возьмите 8 крупных сладких перцев, лучше всего красных или желтых — они слаще и красивее. Срежьте у них верхушки, удалите семена и перегородки, стараясь не повредить стенки. Верхушки мелко порубите — они пойдут в начинку. Для фарша смешайте 500 г свино-говяжьего фарша, 100 г вареного риса, одну крупную луковицу, мелко рубленную и обжаренную до золотистости, порубленные верхушки перцев, соль, перец и пучок рубленой зелени по вкусу. Хорошо вымесите начинку, чтобы она стала однородной.

Плотно нафаршируйте перцы, не утрамбовывая слишком сильно, чтобы рис мог разбухнуть. Выложите их в кастрюлю или глубокую сковороду вертикально, достаточно плотно друг к другу, чтобы они не падали. Теперь приготовьте подливу. В миске смешайте 300 мл сметаны, 200 мл томатного сока или протертых помидоров, стакан воды, соль и перец по вкусу. Залейте перцы этой смесью так, чтобы она доходила примерно до середины высоты перцев.

Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 40 минут. За это время перцы станут мягкими, но сохранят форму, а начинка пропитается ароматной подливой. Подавайте с большим количеством соуса, посыпав свежей зеленью, и ложкой сметаны. Это блюдо хорошо и в горячем, и в теплом виде, а на следующий день становится еще вкуснее.

Совет: чтобы перцы не потеряли форму при тушении, перед фаршировкой бланшируйте их в кипящей воде две минуты. А для более пикантного вкуса добавьте в начинку немного сыра фета или сулугуни — он расплавится и сделает текстуру нежной.

Пищевая ценность на порцию (2 перца). Калорийность: 380 ккал. Белки: 24 г. Жиры: 20 г. Углеводы: 28 г.

Ранее мы поделились рецептом киноа с ягодами и миндалем.