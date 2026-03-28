28 марта 2026 в 10:10

Овощи в шоке: перцы, которые съедаются быстрее, чем готовятся

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите разнообразить меню и удивить близких? Забудьте о скучных котлетах. Сегодня мы сделаем фаршированные перцы, которые благодаря правильной начинке получаются невероятно сочными и ароматными.

Возьмите 6 крупных болгарских перцев (примерно 600–700 г). Для начинки смешайте 350 г растительного фарша, 150 г обжаренных шампиньонов, 100 г отварного булгура и 50 г мелко рубленной зелени (укроп, петрушка). Нафаршируйте перцы, выложите в форму. Залейте соусом из 250 мл растительных сливок и 100 мл воды, посолите, поперчите. Запекайте под сырной шапкой из 50 г веганского сыра при 180 градусах 40 минут.

Такое блюдо из постного фарша выглядит как ресторанное, а готовится из веганских продуктов. Это полноценный ужин, где есть и белок, и гарнир. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких новыми вкусами.

Ранее мы поделились рецептом постного яблочного пирога.

Читайте также
Его гениальность в простоте: теплый салат, который хочется есть вилкой и ложкой — всего лишь курочка и овощи
Общество
Его гениальность в простоте: теплый салат, который хочется есть вилкой и ложкой — всего лишь курочка и овощи
Попробовали этот теплый салат в кафе и подсели: 3 разных перца и хрустящая курица — вкус просто улетный
Общество
Попробовали этот теплый салат в кафе и подсели: 3 разных перца и хрустящая курица — вкус просто улетный
Кладу капусту в микроволновку и готовлю голубцы под шубой — сочные, ароматные и с румяной сырной корочкой
Общество
Кладу капусту в микроволновку и готовлю голубцы под шубой — сочные, ароматные и с румяной сырной корочкой
Бабушкин секрет: готовим пельмени без мяса
Семья и жизнь
Бабушкин секрет: готовим пельмени без мяса
Эти постные щи с молодой капустой и грибами — вкус, который заставит забыть о мясе. И все готовлю в одной посуде
Общество
Эти постные щи с молодой капустой и грибами — вкус, который заставит забыть о мясе. И все готовлю в одной посуде
Елизавета Макаревич
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

