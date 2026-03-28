Овощи в шоке: перцы, которые съедаются быстрее, чем готовятся

Хотите разнообразить меню и удивить близких? Забудьте о скучных котлетах. Сегодня мы сделаем фаршированные перцы, которые благодаря правильной начинке получаются невероятно сочными и ароматными.

Возьмите 6 крупных болгарских перцев (примерно 600–700 г). Для начинки смешайте 350 г растительного фарша, 150 г обжаренных шампиньонов, 100 г отварного булгура и 50 г мелко рубленной зелени (укроп, петрушка). Нафаршируйте перцы, выложите в форму. Залейте соусом из 250 мл растительных сливок и 100 мл воды, посолите, поперчите. Запекайте под сырной шапкой из 50 г веганского сыра при 180 градусах 40 минут.

Такое блюдо из постного фарша выглядит как ресторанное, а готовится из веганских продуктов. Это полноценный ужин, где есть и белок, и гарнир. Готовьте с удовольствием и радуйте своих близких новыми вкусами.

