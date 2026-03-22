22 марта 2026 в 15:45

Три варианта начинки для фаршированных перцев в Великий пост: разнообразное меню для ужинов

Фото: D-NEWS.ru
Фаршированные перцы — это сытное, красивое и очень вкусное блюдо, благодаря которому можно разнообразить меню для обедов и ужинов. Предлагаем три варианта для фаршированных перцев в Великий пост.

Первый вариант — с рисом и грибами: обжарьте лук с шампиньонами, смешайте с отварным рисом, добавьте зелень и специи.

Второй вариант — с гречкой и овощами: смешайте отварную гречку с пассированными луком и морковью, добавьте томатную пасту для сочности.

Третий вариант — с фасолью и кукурузой: смешайте консервированную фасоль и кукурузу с обжаренным луком, чесноком и томатным соусом, добавьте рис для сытности.

Для всех вариантов подготовьте перцы (срежьте верхушку, удалите семена), наполните их начинкой и уложите в кастрюлю. Залейте разведенной томатной пастой с водой, добавьте лавровый лист, соль и перец. Тушите под крышкой 40–50 минут до готовности перцев. Подавайте горячими, полив томатным соусом и посыпав зеленью.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные зразы с капустной начинкой — можно в пост.

Проверено редакцией
перцы
рецепты
ужины
Великий пост
Дарья Иванова
