Салат «Шустрик» из банки фасоли, соленых огурцов и зажарки: спасет любой ужин за 10 минут

Салат «Шустрик» — это невероятно быстрый, сытный и бюджетный салат, который готовится буквально за 10 минут. Отличный вариант для быстрого ужина или перекуса.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированной белой фасоли, 3-4 соленых (или маринованных) огурца, 1 луковица, 1 морковь, пучок петрушки, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: лук и морковь нарежьте, обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета. Огурцы нарежьте мелкими кубиками. С фасоли слейте жидкость. Петрушку мелко порубите. В миске смешайте фасоль, огурцы, зажарку и петрушку. При необходимости посолите и поперчите. Подавайте сразу.

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже не один раз успела приготовить этот салат и для усиления вкуса рекомендовала добавить в него немного выдавленного чеснока.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Дружба» из плавленых сырков и крабовых палочек.

Дарья Иванова
