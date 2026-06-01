Болгарский перец больше не капризничает: хитрость для мясистых и крупных плодов

Болгарский перец считается одной из самых любимых культур у дачников. Его добавляют в салаты, тушат, замораживают и закрывают на зиму. Но чтобы плоды выросли действительно крупными, сладкими и сочными, важно соблюдать несколько простых правил еще с этапа рассады.

Для хорошего урожая сначала нужно выбрать подходящий сорт. Опытные огородники часто советуют «богатырь», «калифорнийское чудо» и «золотой медальон». Семена высевают в рыхлую питательную землю, а после появления настоящих листьев рассаду рассаживают по отдельным стаканчикам.

Высаживать перец в грунт лучше только после окончания заморозков. Место должно быть солнечным и защищенным от сильного ветра. Кусты нельзя сажать слишком тесно — перцу нужен воздух и свет. Поливают растения регулярно, но без застоя воды.

Главный прием для крупных плодов — правильное формирование куста. Лишние побеги и слабые цветки удаляют, оставляя только сильные ветви. Тогда растение тратит силы не на зелень, а на налив перцев. Также кусты желательно подвязывать, чтобы ветки не ломались под тяжестью урожая.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и призналась, что перцы выросли заметно мясистее и слаще. Она также советует мульчировать грядки скошенной травой — так почва дольше остается влажной даже в жаркую погоду.

