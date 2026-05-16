Ботва вместо помидоров: одна обрезка спасает кусты и разгоняет урожай

Многие удивляются, почему кусты томатов стоят пышные и зеленые, а помидоров на них почти нет. Часто проблема не в поливе и не в удобрениях, а в лишних побегах, которые тянут на себя питание. Простое пасынкование помогает кусту направить силы не в ботву, а в крупные и сочные плоды.

Пасынки появляются в пазухах между листом и стеблем. Если их вовремя не убрать, куст быстро превращается в густые заросли. С виду растение кажется мощным, но урожай при этом созревает медленнее, а сами помидоры вырастают мелкими.

Начинать пасынкование советуют примерно через две недели после высадки рассады. Проверять кусты лучше регулярно — хотя бы раз в 10 дней. Молодые побеги длиной 3–5 сантиметров аккуратно обламывают или срезают, оставляя маленький пенек около сантиметра.

Проводить процедуру удобнее утром в сухую погоду. За день место среза успеет подсохнуть, и риск болезней будет ниже.

После правильного формирования кусты становятся аккуратнее, лучше проветриваются и получают больше света. А главное — растение перестает тратить силы на лишнюю зелень и начинает активно наливать плоды.

