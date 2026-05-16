16 мая 2026 в 09:20

В США истек срок действия лицензии на поставки российской нефти

Минфин США завершил период вывода российской нефти из-под санкций к 16 мая

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Срок действия специальной лицензии, выданной Соединенными Штатами на осуществление поставок нефти из России, истек 16 мая. Ранее Министерство финансов США временно смягчило санкции, разрешив продажу и транспортировку российского сырья, которое было загружено на танкеры до 17 апреля.

Согласно установленному регламенту, документ оставался в силе строго до 00:01 по местному времени (07:01 по московскому времени). Это был уже не первый подобный шаг со стороны американских властей, которые до этого аналогичным образом выводили российское черное золото из-под ограничений в марте.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Индия четко обозначила позицию о самостоятельном принятии решений по источникам закупки нефти вопреки слухам об отдельных отказах местных заказчиков принимать танкеры с нефтью из России. По его словам, соответствующие заявления делались неоднократно.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на фоне конфликта вокруг Ирана и остановки транзита через Ормузский пролив мировые запасы нефти сократились до минимума с 2018 года. По данным Morgan Stanley, этот спад, составивший в марте-апреле рекордные 4,8 млн баррелей в сутки, стал крупнейшим за всю историю наблюдений.

