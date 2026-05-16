В ЕП раскрыли, как скандалы с коррупцией отразятся на отношении ЕС к Киеву Депутат Картайзер: Евросоюз усилит давление на антикоррупционные органы Украины

ЕС на фоне коррупционных скандалов усилит давление на антикоррупционные органы Украины, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, которые приводит РИА Новости, если украинского президента Владимира Зеленского можно будет заменить другим лидером, то «он также может стать объектом антикоррупционного расследования».

Маловероятно, что ЕС в ближайшее время публично изменит свою политику, однако он усилит давление на антикоррупционные органы Украины и будет направлять их действия в соответствии со своими политическими интересами, — отметил он.

До этого стало известно, что невозможность оперативно собрать залог за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о заметном ослаблении позиций Зеленского. Украинские власти прилагают значительные усилия для сбора необходимой суммы, однако сам процесс уже стал показателем снижения политического влияния действующего руководства страны.

Ранее сообщалось, что жена президента Украины Елена Зеленская, согласно декларации о доходах, остается конечным бенефициаром итальянской компании San Tommaso S.R.L., работающей в сфере недвижимости. Как следует из данных единого государственного реестра деклараций Украины, компания в последние годы приобретала элитные объекты в ряде европейских стран.