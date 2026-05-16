День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 08:27

В ЕП раскрыли, как скандалы с коррупцией отразятся на отношении ЕС к Киеву

Депутат Картайзер: Евросоюз усилит давление на антикоррупционные органы Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕС на фоне коррупционных скандалов усилит давление на антикоррупционные органы Украины, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, которые приводит РИА Новости, если украинского президента Владимира Зеленского можно будет заменить другим лидером, то «он также может стать объектом антикоррупционного расследования».

Маловероятно, что ЕС в ближайшее время публично изменит свою политику, однако он усилит давление на антикоррупционные органы Украины и будет направлять их действия в соответствии со своими политическими интересами, — отметил он.

До этого стало известно, что невозможность оперативно собрать залог за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о заметном ослаблении позиций Зеленского. Украинские власти прилагают значительные усилия для сбора необходимой суммы, однако сам процесс уже стал показателем снижения политического влияния действующего руководства страны.

Ранее сообщалось, что жена президента Украины Елена Зеленская, согласно декларации о доходах, остается конечным бенефициаром итальянской компании San Tommaso S.R.L., работающей в сфере недвижимости. Как следует из данных единого государственного реестра деклараций Украины, компания в последние годы приобретала элитные объекты в ряде европейских стран.

Европа
Украина
коррупция
Европарламент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупнейшие аэропорты на юге России перестали принимать самолеты
Жители Латвии экономят на еде, чтобы оставаться в тепле
В России впервые за 12 лет повысили один вид пошлин
В ЕП раскрыли, как скандалы с коррупцией отразятся на отношении ЕС к Киеву
Раскрыта сумма, потраченная США на 13 биолабораторий на Украине
Эксперты раскрыли, как уйти на больничный после увольнения
Группировка «Запад» освободила Боровую и Кутьковку
Герасимов рассказал о боях за три населенных пункта
Москва безалкогольная: составлен список самых трезвых и пьющих регионов РФ
Синоптик рассказала, как долго в Москве продержится аномальная жара
Подземные лабиринты ВСУ и пропажа тел бойцов: новости СВО к утру 16 мая
Герасимов доложил о новом фронте наступления на Харьковскую область
Герасимов раскрыл темпы освобождения Красного Лимана
Немецкий политик раскрыл, когда Германия останется без нефти
Зоопсихолог назвала тревожную причину гиперактивности кошек
Стало известно, кто может единовременно забрать пенсионные накопления
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 мая: инфографика
Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на Калужскую область
Трамп рассказал о секретной миссии американских военных в Африке
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 140 БПЛА
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.