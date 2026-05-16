В трех крупных российских аэропортах ввели ограничения

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.

