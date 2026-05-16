16 мая 2026 в 09:59

В трех крупных российских аэропортах ввели ограничения

Ограничения введены на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

Временные ограничения введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщил в мессенджере МАКС представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов.

Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

До этого в Минобороны России сообщали, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что эксперимент с посадкой на авиарейсы с использованием биометрических данных начнется 1 июня в российских аэропортах Шереметьево и Пулково. Для пассажиров использование биометрии будет добровольным, при этом за ними сохраняется обязанность предъявить паспорт при досмотре.

