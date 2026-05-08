Один из московских аэропортов временно перестал принимать самолеты Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

Временные ограничения введены в московском аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в административное здание аэронавигации.

При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что не менее 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, работа которых была приостановлена. В организации отметили, что наиболее сложная обстановка сложилась в Сочи, где нынешняя ситуация усугубляется масштабными сбоями в графике полетов за последние двое суток.

Тем временем «Аэрофлот» отменил и перенес ряд рейсов на юге России из-за массированных атак ВСУ. Пассажирам на время ожидания вылета предоставляют необходимое обслуживание.