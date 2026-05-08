«Аэрофлот» принял тяжелое решение на фоне атак ВСУ по югу России «Аэрофлот» отменил ряд рейсов из-за массированных атак ВСУ по югу России

«Аэрофлот» отменил и перенес ряд рейсов на юге России из-за массированных атак ВСУ, сообщила пресс-служба авиакомпании. Пассажирам на время ожидания вылета предоставляют необходимое обслуживание. Контакт-центры перевели в усиленный режим работы.

В связи с временной приостановкой работы аэропортов юга России «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, — сказано в сообщении.

На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атак украинской армии в период перемирия. Причиной стал беспилотник ВСУ, попавший в административное здание аэронавигации. Персонал в безопасности, а специалисты проверяют оборудование.

Между тем режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после падения обломков беспилотника. Мэр города Александр Скрябин заявил об организации оперштаба для оценки ущерба. Кроме того, коммунальные службы обязали помочь жителям пострадавших домов и приступить к уборке мест происшествия.