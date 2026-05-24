24 мая 2026 в 13:44

В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»
В музее-заповеднике «Коломенское» прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот». В масштабном корпоративном мероприятии приняли участие около 7 тыс. сотрудников «Аэрофлота», авиакомпаний «Россия» и «Победа», «АФЛТ-Системс», «Аэрофлот Техникс», «Аэромар», «Авиационная школа Аэрофлота» и «Шеротель». Кроме работников Группы «Аэрофлот», на семейном спортивном празднике также собрались их близкие и дети.

В рамках Летних игр Группы «Аэрофлот» прошли соревнования по четырем командным дисциплинам. Среди них мини-футбол — 12 команд, стритбол — 10 команд, волейбол — 10 команд, спортивное ориентирование по территории музея-заповедника — до 20 команд.

Участники мероприятия также смогли побороться за победу в восьми индивидуальных дисциплинах: баскетбол 1х1, падел-теннис, челночный бег для детей и взрослых, скиппинг, кибер-зона, сдача «Норм Аэрофлота» и забег 3 кмпо территории музея-заповедника «Коломенское» и шахматный турнир, проведенный при поддержке Федерации Шахмат России. Всего в активностях и соревнованиях участие приняли более 3 тыс. человек.

Фото: Пресс-служба ПАО «Аэрофлот»

Для тех, кто не участвовал в соревнованиях, был организован активный досуг. Например, гости мероприятия могли поиграть в настольный теннис, проверить свои силы в «планка-челлендже», пройти полосу препятствий с семьей или самостоятельно, посостязаться в перетягивании каната. После турнирных игр все желающие проверили свои силы в индивидуальных видах спорта.

Для детей была организована отдельная зона с профессиональными аниматорами. В течение дня юные гости участвовали в творческих мастер-классах, интерактивных шоу и активных играх, а также могли сделать аквагрим.

Также на мероприятии была проведена презентация концепции эксклюзивной коллекции спортивной формы, разработанной компаний BOSCO для «Аэрофлота». Завершил мероприятие живой концерт группы IOWA и певца Niletto.

Ранее «Аэрофлот» продемонстрировал умного голосового помощника, а также представил цифрового аватара Василису в рамках ЦИПР. Голосовой помощник был разработан российской компанией «Проф ИТ», специализирующейся на автоматизации и роботизации бизнес-процессов.

Общество
Аэрофлот
соревнования
мероприятия
В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»
