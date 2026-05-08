08 мая 2026 в 10:43

Тысячи пассажиров «застряли» в южных аэропортах России

АТОР: 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России

Не менее 14 тыс. пассажиров ожидают вылета из южных аэропортов России, работа которых была приостановлена, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В организации отметили, что наиболее сложная обстановка сложилась в Сочи, где нынешняя ситуация усугубляется масштабными сбоями в графике полетов за последние двое суток.

Всего в южных аэропортах России, приостановивших работу, по предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, задержано и отменено более 80 рейсов, ориентировочно в ожидании вылета находится не менее 14 тыс. пассажиров, в основном следующих в пункты назначения в России, — сказано в сообщении.

На данный момент из-за прекращения деятельности южных воздушных гаваней отменены либо задерживаются 13 рейсов за границу, что затрагивает около 3 тыс. туристов, вылетающих из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа, подчеркнули в АТОР. Это также повлечет за собой ответные нарушения расписания при вылетах из зарубежных аэропортов в российские пункты назначения.

Ранее из-за массированных атак со стороны ВСУ авиакомпания «Аэрофлот» отменила и перенесла ряд рейсов на юге России. Пассажирам на время ожидания вылета оказывали необходимое обслуживание. Контакт-центры перевели в усиленный режим работы.

