Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово

Аукцион по продаже «ДМЕ-холдинга» и ряда связанных компаний состоится 20 января 2026 года, сообщается в уведомлении о торгах. Отмечается, что холдинг владеет активами аэропорта Домодедово в Москве.

Начальная цена составляет более 132 млрд рублей, задаток — более 26 млрд. Заявки от участников аукциона принимаются с 13 до 19 января, следует из уведомления.

Известно, что в начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров сообщал о завершении аудита аэропорта. Глава Минфина Антон Силуанов также заявлял, что открытый аукцион состоится в начале 2026 года — со стороны инвесторов есть интерес к приватизации воздушной гавани.

В 1996 году аэропорт Домодедово был приватизирован, и активы перешли под контроль компании «Ист Лайн». С тех пор предприниматель Дмитрий Каменщик, ставший единственным владельцем, активно развивал бизнес. В 2025 году Генпрокуратура подала иск о переводе в собственность государства 100% акций компании «ДМЕ-холдинг», обвинив Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана в незаконном установлении контроля над стратегическим объектом и выводе средств за рубеж.