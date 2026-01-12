Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 20:45

Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово

Торги по продаже аэропорта Домодедово состоятся 20 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аукцион по продаже «ДМЕ-холдинга» и ряда связанных компаний состоится 20 января 2026 года, сообщается в уведомлении о торгах. Отмечается, что холдинг владеет активами аэропорта Домодедово в Москве.

Начальная цена составляет более 132 млрд рублей, задаток — более 26 млрд. Заявки от участников аукциона принимаются с 13 до 19 января, следует из уведомления.

Известно, что в начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров сообщал о завершении аудита аэропорта. Глава Минфина Антон Силуанов также заявлял, что открытый аукцион состоится в начале 2026 года — со стороны инвесторов есть интерес к приватизации воздушной гавани.

В 1996 году аэропорт Домодедово был приватизирован, и активы перешли под контроль компании «Ист Лайн». С тех пор предприниматель Дмитрий Каменщик, ставший единственным владельцем, активно развивал бизнес. В 2025 году Генпрокуратура подала иск о переводе в собственность государства 100% акций компании «ДМЕ-холдинг», обвинив Каменщика и председателя наблюдательного совета Валерия Когана в незаконном установлении контроля над стратегическим объектом и выводе средств за рубеж.

аэропорт Домодедово
Москва
торги
аукционы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таджикистане погиб чемпион мира по ММА
«Локальный конфликт»: сын Кадырова об инциденте на первенстве СКФО
Пассажир Cathay Pacific отправился в тюрьму за тайную съемку стюардесс
В Европе высмеяли ответ МИД Франции на пост Медведева
В МИД Ирана назвали виновников отключения интернета в стране
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА
«Наш подход»: в Индии объяснили принципы покупки оружия
МОК пригласил на ОИ-2026 еще двух россиян
Российский посол ответил фон дер Ляйен вопросом Сталина
«Проникли в ряды протестующих»: в МИД Ирана раскрыли детали столкновений
Юноша вместе с друзьями изнасиловал 14-летнюю возлюбленную
Команда «КамАЗ-мастер» отказалась от участия в «Дакаре» из-за России
Терпение Лурье лопнуло: теперь Долиной займутся судебные приставы
Стало известно, какое оружие использовали мятежники в Иране
Названа дата торгов по продаже аэропорта Домодедово
Названо количество погибших при беспорядках в Иране
В Белоруссии сообщили о росте активности разведки НАТО
Власти прокомментировали всплеск лихорадки денге на Шри-Ланке
В Лондоне начался суд над российским моряком Мотиным
У «Реала» появился новый главный тренер
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.