Таможенники нашли сокровище в чемодане пассажира из Бахрейна Таможенники нашли у туриста из Бахрейна украшения на сумму в 5 млн рублей

Домодедовские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений стоимостью более 5 млн рублей у пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Дубай, сообщили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Мужчина был остановлен инспекторами при прохождении «зеленого» коридора.

При досмотре багажа туриста были обнаружены несколько футляров, содержащих шесть видов украшений, включая серьги, цепочки и кулон в форме головы женщины известного бренда класса «люкс». Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из золотого сплава 750, 875 и 999 проб.

Путешественник пояснил, что товары его попросили передать знакомые из Республики Гана, и он якобы не знал о необходимости их декларировать. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее таможенники пресекли канал контрабанды культурных ценностей, которые ввозились из Великобритании. 54-летний житель Балашихи заказывал предметы декоративно-прикладного творчества на адреса своих родственников с целью их последующей перепродажи. В декларациях он указывал недостоверные сведения о характере, стоимости и участниках сделки. Дома и в его гараже нашли статуэтки, картины и другие предметы искусства.