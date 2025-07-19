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19 июля 2025 в 18:48

Росавиация ограничила работу столичного аэропорта

Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В столичном аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, — отметил Кореняко.

Представитель ведомства подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое. Обеспечение безопасности он назвал приоритетной задачей для воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что Росавиация разбирается в ситуации с соблюдением прав пассажиров рейсов авиакомпании Turkish Airlines, задержанных 18 июля. Один из таких самолетов должен был вылететь из московского Внуково в турецкий Бодрум. По словам Кореняко, в адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на российских рейсах.

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