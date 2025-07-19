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19 июля 2025 в 08:45

Росавиация пообещала разобраться с Turkish Airlines из-за задержек рейсов

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Росавиация разбирается в ситуации с соблюдением прав пассажиров рейсов авиакомпании Turkish Airlines, задержанных 18 июля, написал в Telegram-канале представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. Один из таких самолетов должен был вылететь из московского Внуково в турецкий Бодрум. По словам Кореняко, в отношении Turkish Airlines уже проводится проверка.

В адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в/из России, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что владелец аэропорта Пулково потерял 50–55 млн рублей из-за отмены и переноса авиарейсов с 4 по 7 июля. Ограничения в работе аэропорта были введены на фоне атак на Ленинградскую область. Всего за этот период было отменено 172 рейса.

По данным Ассоциации туроператоров России, более 11 тысяч российских туристов столкнулись с отменами и задержками рейсов в последние дни. Авиасообщение оказалось нарушено из-за массовых сбоев в работе аэропортов, особенно в центральной части страны.

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