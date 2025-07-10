В Пулково подсчитали убытки из-за ограничения работы аэропорта

Владелец аэропорта Пулково потерял 50-55 млн рублей из-за отмены и переноса авиарейсов 4-7 июля, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу авиагавани. Ограничения в работе аэропорта были введены на фоне атак ВСУ на Ленинградскую область. Всего за этот период было отменено 172 рейса.

Сумма убытков включает в себя недополученные доходы авиагавани из-за отмены или задержки рейсов. При этом оператор аэропорта отмечает, что не учитывал косвенные расходы, например, от падения пассажиропотока, а также сбоев в логистике. Тем не менее подчеркивается, что наибольшие потери из-за введенных ограничений понесли сами авиакомпании.

До этого стало известно, что пассажиры, застрявшие в аэропорту Пулково, выразили недовольство необходимостью платить 500 рублей за каждый поход в местную курилку. Ситуация обострилась настолько, что потребовалось вмешательство сотрудников ГБР, при этом в воздушной гавани уверяли, что сделать зону бесплатной даже на время невозможно.

Позже курительную зону сделали бесплатной, сообщила «Коммерсанту» пресс-служба аэропорта. Это нововведение было связано со сложной ситуацией в российских аэропортах.