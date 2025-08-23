«Лава хлынула наружу»: началось извержение вулкана Килауэа

Самый активный гавайский вулкан Килауэа начал извергаться, выбросив фонтаны лавы на высоту до 30 метров, сообщает ABC News. Это уже 31-е извержение вулкана с декабря прошлого года.

Утром северный кратер на вершине вулкана начал непрерывно брызгать, а через несколько часов лава хлынула наружу. После полудня из кратера начали выбрасываться фонтаны лавы, — говорится в материале.

Выбросы магмы произошли в пределах вершины кратера, что не представляет угрозы для населенных пунктов. Очевидцы сообщали, что звук извержения напоминал рев реактивного двигателя или шум океанских волн.

Издание отмечает, что текущая фаза активности Килауэа началась в декабре 2024 года. В марте вулкан продемонстрировал один из самых мощных выбросов в этой серии, высота лавовых фонтанов в тот день превысила 300 метров.

Ранее в МЧС сообщили, что 16 августа был зафиксирован выброс пепла на вулкане Ключевская Сопка. Высота пеплового столба достигала 6,5 километра. Специалисты не исключают возможности выпадения вулканического пепла при изменении направления ветра в нескольких населенных пунктах. Был зафиксирован мощный выброс пепла высотой около 11 тысяч метров. В Сети также появились кадры извержения, снятые специалистами Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.