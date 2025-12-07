Вулкан на Гавайях изверг пугающе большой фонтан лавы

Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи изверг фонтан лавы высотой около 370 метров, сообщает Геологическая служба США (USGS). Отмечается, что извержение началось в 08:45 по местному времени (21:45 мск).

В геологической службе уточнили, что фонтаны выбросили три кратера вулкана. Специалисты назвали это «чрезвычайно редким явлением». Высота фонтана в районе южного кратера составила 370 метров, а северного — 150 метров. В регионе введен «оранжевый» уровень опасности, продолжается наблюдение за вулканом.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра составила 10 километров.

Также у побережья Курильских островов произошли два землетрясения за сутки. Магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 4,5. Первое землетрясение произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября), его эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска. Второе землетрясение зафиксировано в 14:17 (06:17 мск), эпицентр был в 27 км от села Малокурильского.