18 октября 2025 в 16:24

На Гавайях произошло мощное извержение вулкана

Вулкан Килауэа выбросил лаву на высоту более 450 метров

Фото: USGS/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Гавайских островах зафиксировано мощное извержение вулкана Килауэа, передает Volcano Discovery. Высота некоторых фонтанов лавы достигает 450 метров. Это самые высокие показатели за все время текущего извержения.

Как туристы, так и местные жители специально посещают это место, чтобы увидеть захватывающее, но одновременно пугающее зрелище. Специалисты отмечают, что такие выбросы могут продолжаться в течение нескольких дней или месяцев. Килауэа является одним из наиболее активных действующих вулканов на планете.

Ранее на юго-востоке Ирана вулкан Тафтан, который считался потухшим 710 тысяч лет, неожиданно проявил признаки активности. За последние 10 месяцев его вершина поднялась на девять сантиметров. Ученые предполагают, что это может быть связано с накоплением горячих жидкостей и газов или проникновением магмы на глубину под поверхностью.

До этого на индонезийском острове Флорес произошло мощное извержение вулкана Левотоби. Пепел поднялся на высоту 11,6 км над уровнем моря. Из-за угрозы распространения пепла из близлежащих населенных пунктов эвакуировали 7959 человек. Власти приостановили работу аэропорта в городе Маумере и предупреждают о возможных ограничениях работы воздушных гаваней.

Гавайи
вулканы
извержения
выбросы
