15 октября 2025 в 16:48

Тысячи людей эвакуированы после извержения вулкана в Индонезии

Вулкан Левотоби в Индонезии выбросил 10-километровый столб пепла при извержении

Фото: PVMBG/Global Look Press

Мощное извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес привело к выбросу пепла на высоту 11,6 км над уровнем моря, сообщает Tribun News со ссылкой на Центр вулканологии Индонезии. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы 7 959 человек.

По данным ведомства, извержение продолжалось около девяти минут, вулканический пепел интенсивно распространяется в западном, северо-западном и юго-западном направлениях. В связи с этим местных жителей и туристов призывают использовать защитные маски и респираторы.

Ситуации присвоен высший уровень опасности. Власти уже приостановили работу аэропорта в городе Маумере, расположенном примерно в 60 км от вулкана и предупреждают о возможных ограничениях работы воздушных гаваней в ближайшем будущем.

Вулкан Левотоби - самый активный в регионе, в июле он уже показывал активность и выбросил гигантский стол пепла высотой 18 километров. Очевидцы наблюдали, как плотное облако двигалось в северном направлении, это был один из мощнейших выбросов за год,

вулканы
извержения
эвакуации
Индонезия
