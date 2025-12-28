Новый год — 2026
Вулкан выбросил лаву на высоту 400 метров

Струи лавы во время извержения вулкана Этна на Сицилии достигли 400 метров

Вулкан Этна Вулкан Этна Фото: Valeria Abis/XinHua/Global Look Press
На итальянском острове Сицилия вулкан Этна выбросил лаву на высоту 400 метров, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv). По данным научного учреждения, очередной всплеск активности вулкана сопровождался выбросом столба дыма и пепла. Новая фаза извержения началась 24 декабря. Густая облачность затрудняла визуальное наблюдение за событиями. Однако одна из установленных камер смогла зафиксировать выброс раскаленного материала.

Активность быстро усилилась, образовав лавовые струи высотой 300–400 метров и столб выброса, насыщенный пирокластическим материалом, который поднялся на несколько километров выше вершины Этны, а затем был отнесен ветром на запад, — сказано в сообщении.

Ранее на Гавайях вулкан Килауэа изверг мощный фонтан лавы высотой примерно 370 метров. Активность проявили сразу три кратера вулкана. Это событие ученые охарактеризовали как чрезвычайно редкое явление. Высота выброса в районе южного кратера достигла 370 метров, а в районе северного кратера — 150 метров. В регионе был объявлен оранжевый уровень опасности.

