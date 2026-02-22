Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6 км Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км над уровнем моря

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 6 км, сообщил в Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале. Событие произошло 22 февраля в 15:07 дня по местному времени (06:07 мск). Повышенная активность вулкана наблюдается с конца января 2026 года.

Вулкан Шивелуч 15:07 22 февраля 2026 г. Высота пеплового выброса составила 6 тыс. м над уровнем моря, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 8 февраля на вулкане Шивелуч произошел мощный пепловый выброс. Высота столба пепла достигла 11,6 км над уровнем моря. Шлейф пепла растянулся на 40 км на северо-запад от Шивелуча.

До этого стало известно, что на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. Институт вулканологии и сейсмологии сообщил о выбросе столба пепла на высоту 4,5 км. Специалисты ввели второй уровень опасности и рекомендовали эвакуировать людей из зоны вокруг кратера. Сейсмические данные показали, что извержение длилось всего две минуты и сопровождалось образованием темно-серого шлейфа, который поднялся примерно на 2 тыс. метров над кратером.