21 февраля 2026 в 01:18

Итальянец научил свою собаку нарушать закон при выбросе мусора

Сицилиец научил собаку подбрасывать мусор на дорогу, но был оштрафован

Полиция Италии Полиция Италии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Сицилии на записях камер видеонаблюдения обнаружила собаку, которая вынесла и выбросила на обочину дороги мешок с мусором, пишет сообщает The Guardian. Стражи правопорядка выяснили, что ее хозяин, житель итальянской Катании пошел на хитрость и сделал своим «сообщником» пса.

Инцидент произошел на улице Виа Пулакара. Камеры зафиксировали, как небольшая собака деловито двигается по тротуару, неся в зубах мусорный пакет. Добравшись до нужного места, животное аккуратно оставило его на обочине, после чего спокойно удалилось. В городской мэрии не сомневаются: пес действовал не по своей воле, а был специально обучен хозяином, который таким образом пытался избежать наказания, оставаясь вне поля зрения камер.

В администрации города назвали этот трюк «столь же хитрым, сколь и вдвойне неправильным». Несмотря на уловку, личность изобретательного сицилийца быстро установили, и теперь он не только заплатит штраф за мусор, но и, возможно, лишится права опеки над животным, если будет доказано жестокое обращение.

Ранее стало известно, что Лас-Вегасе арестовали 26-летнюю Джериран Брайсон, которая оставила свою собаку прямо в здании международного аэропорта Гарри Рида, пишет New York Post. Инцидент произошел у стоек регистрации авиакомпании JetBlue.

